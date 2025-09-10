Эфиопия представила крупнейшую ГЭС в Африке 10.09.2025, 1:04

Гигантскую ГЭС Великое эфиопское возрождение на Голубом Ниле официально открыли в Эфиопии во вторник, 9 сентября. Она теперь является крупнейшей в Африке гидроэлектростанцией. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Торжественная церемония открытия прошла в Губе, на ней присутствовал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также президенты Сомали, Джибути и Кении.

Строительство гидроэлектростанции вызвало многолетнюю вражду Эфиопии с Египтом и Суданом.

Возведение каскада из трёх дамб началось в 2011 году. На строительство объекта потрачено около 5 млрд долларов, считают эксперты.

Египет и Судан выразили обеспокоенность, так как плотина влияет на их водоснабжение: примерно 90% пресной воды Египет получает из Нила, и любые изменения стока представляют для страны стратегический риск.

Многосторонние переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом велись сначала на техническом уровне, затем с участием глав государств и международных посредников, включая Африканский союз, США и Всемирный банк, однако соглашения достичь не удалось.

