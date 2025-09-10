закрыть
БелЖД распродает вагоны, на которых возила пассажиров в Европу

  • 10.09.2025, 10:12
Их выставили на аукцион.

На аукционную площадку «ИПМ-торги» выставлены 6 вагонов БелЖД, использовавшихся ею для перевозки пассажиров в Польшу, Нидерланды и Швейцарию.

Это, как уточняет Blizko.by, вагоны международного стандарта RIC, которые используются на магистралях стран Европы. Они были произведены на заводе H.Cegielski в Познани и вошли в парк БелЖД в конце 2000-х годов.

В описаниях лота сказано, что часть вагонов продаются с тележками узкой и широкой колеи, часть — без тележек узкой колеи.

Продавцом выступает Минский вагонный участок УП «Минское отделение Белорусской железной дороги». Начальная цена варьируется: от 1,4 млн до 2,94 млн рублей.

Торги, как сообщается, состоятся 3 октября 2025 года.

