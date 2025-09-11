ЕС ответил на дроновую атаку РФ на Польшу

ЕС ответил на дроновую атаку РФ на Польшу2
- 11.09.2025, 7:54
Цену для Москвы будут повышать.
Европейский Союз осудил умышленное нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами и пообещал активнее поддерживать Украину.
Об этом заявила Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.
Глава европейской дипломатии назвала атаку дронов агрессивным и безрассудным актом и частью серьезной эскалации со стороны России, а также угрозой безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру.
Она отметила, что это серьезное нарушение европейского воздушного пространства «лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину и ее народ в защите от России, а также в стремлении ко всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».
«Мы в дальнейшем будем повышать цену для Москвы, существенно усиливая санкции против России и ее союзников. Мы также будем работать с международными партнерами для давления на Россию с целью прекращения этой войны», - говорится в заявлении Каллас.
Она добавила, что ЕС выражает полную солидарность с Республикой Польша, продолжает оказывать ей необходимую поддержку для защиты восточной границы и находится в постоянном тесном контакте с польскими властями.