ЕС ответил на дроновую атаку РФ на Польшу

Цену для Москвы будут повышать.

Европейский Союз осудил умышленное нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами и пообещал активнее поддерживать Украину.

Об этом заявила Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Глава европейской дипломатии назвала атаку дронов агрессивным и безрассудным актом и частью серьезной эскалации со стороны России, а также угрозой безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру.

Она отметила, что это серьезное нарушение европейского воздушного пространства «лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину и ее народ в защите от России, а также в стремлении ко всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

«Мы в дальнейшем будем повышать цену для Москвы, существенно усиливая санкции против России и ее союзников. Мы также будем работать с международными партнерами для давления на Россию с целью прекращения этой войны», - говорится в заявлении Каллас.

Она добавила, что ЕС выражает полную солидарность с Республикой Польша, продолжает оказывать ей необходимую поддержку для защиты восточной границы и находится в постоянном тесном контакте с польскими властями.

