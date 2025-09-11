Министерство спорта и туризма Беларуси осталось без туризма 1 11.09.2025, 10:40

У туристической отрасли появился новый регулятор.

Лукашенко в рамках подписанного им указа «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма» передал Национальное агентство по туризму Минспорта в прямое подчинение правительству.

Ведомство наделено полномочиями по государственному регулированию и проведению единой государственной политики в сфере туризма.

В частности, оно займется координацией деятельности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов в этой сфере, принятием нормативных правовых актов, продвижением туристического потенциала Республики Беларусь на внешнем и внутреннем туристических рынках, а также разработкой инвестиционных предложений для развития туристической индустрии.

