Министерство спорта и туризма Беларуси осталось без туризма

Министерство спорта и туризма Беларуси осталось без туризма1
- 11.09.2025, 10:40
У туристической отрасли появился новый регулятор.
Лукашенко в рамках подписанного им указа «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма» передал Национальное агентство по туризму Минспорта в прямое подчинение правительству.
Ведомство наделено полномочиями по государственному регулированию и проведению единой государственной политики в сфере туризма.
В частности, оно займется координацией деятельности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов в этой сфере, принятием нормативных правовых актов, продвижением туристического потенциала Республики Беларусь на внешнем и внутреннем туристических рынках, а также разработкой инвестиционных предложений для развития туристической индустрии.