«Белсат»: На свободу вышел Геннадий Федынич

1
  • 11.09.2025, 15:33
  • 3,184
«Белсат»: На свободу вышел Геннадий Федынич
Геннадий Федынич

Лидер профсоюзного движения Беларуси был осужден на девять лет колонии.

Среди 52 политзаключенных, освобожденных 11 сентября, профсоюзный лидер Геннадий Федынич, об этом пишет сайт телеканала «Белсат».

В 2023 году он был осужден на 9 лет колонии по статьям о призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК), создании «экстремистского формирования» (статья 361-1 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК).

Геннадий Федынич — бывший глава Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), один из лидеров рабочего движения Беларуси.

