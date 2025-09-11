«Белсат»: На свободу вышел Геннадий Федынич 1 11.09.2025, 15:33

3,184

Геннадий Федынич

Лидер профсоюзного движения Беларуси был осужден на девять лет колонии.

Среди 52 политзаключенных, освобожденных 11 сентября, профсоюзный лидер Геннадий Федынич, об этом пишет сайт телеканала «Белсат».

В 2023 году он был осужден на 9 лет колонии по статьям о призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК), создании «экстремистского формирования» (статья 361-1 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК).

Геннадий Федынич — бывший глава Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), один из лидеров рабочего движения Беларуси.

