«Белсат»: На свободу вышел Геннадий Федынич

«Белсат»: На свободу вышел Геннадий Федынич1
- 11.09.2025, 15:33
Лидер профсоюзного движения Беларуси был осужден на девять лет колонии.
Среди 52 политзаключенных, освобожденных 11 сентября, профсоюзный лидер Геннадий Федынич, об этом пишет сайт телеканала «Белсат».
В 2023 году он был осужден на 9 лет колонии по статьям о призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК), создании «экстремистского формирования» (статья 361-1 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК).
Геннадий Федынич — бывший глава Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), один из лидеров рабочего движения Беларуси.