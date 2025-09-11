закрыть
11 сентября 2025, четверг, 17:53
Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский — на свободе

  • 11.09.2025, 16:40
  • 1,948
Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский — на свободе
Максим Винярский

Он находился в заключении с января 2021 года.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский освобожден из лукашенковский тюрьмы. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Максима Винярского задержали 22 января 2021года. Ему незаконно присудили пять лет колонии по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — Подготовка к участию в массовых беспорядках.

Режим Лукашенко освободил 52 узника совести. Сайт Charter97.org оперативно обновляет список вышедших на свободу.

