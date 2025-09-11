В Германии тестировали сирены для чрезвычайных ситуаций 11.09.2025, 21:14

Впервые за более чем 30 лет.

В Берлине и Бранденбурге 11 сентября провели проверку систем оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Как сообщили на официальном сайте Берлина, во время Дня предупреждения в столице включили более 200 сирен.

Сначала протестировали сигнал о тревоге, а через 45 минут — сообщение о ее отбое. Также жители получили оповещения на свои телефоны.

В Германии уже пятый год подряд во второй четверг сентября проводят День предупреждения. Однако в этом году сирены в Берлине прозвучали впервые с 1993-го.

Более 30 лет назад их демонтировали, считая ненужными. Но из-за изменения ситуации с безопасностью власти снова начали устанавливать сирены на крышах домов. До конца года в столице планируют запустить 450 таких устройств, а в течение следующих двух лет добавить еще 100 в отдаленных районах.

Сенатор Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер уточнила, что, говоря об «изменении ситуации безопасности», имела в виду климатические изменения со штормами, перебои с электроснабжением, кибератаки, а также «нынешнюю глобальную ситуацию, связанную с войной в Европе».

