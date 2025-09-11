Зеленский встретился с Келлогом в Киеве 11.09.2025, 22:29

Первые детали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который находится с визитом в Киеве. Стороны, в частности, обсудили закупку Patriot для Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

По словам Зеленского, он с Келлогом обсудил разные векторы сотрудничества для достижения реального мира и гарантирования безопасности Украине.

В частности, стороны подняли вопрос отдельных проектов в рамках инициативы PURL (покупки американского оружия за счет стран Европы) на финансирование и покупку систем ПВО Patriot, а также сильных двусторонных соглашений насчет общего производства дронов и оружия. Президент выразил надежду на позитивную реакцию США на такие инициативы.

Отдельно обсуждался вопрос давления на россиян и шагов, которые можно предпринять в тарифно-санкционной политике, чтобы провести встречу на уровне лидеров как можно быстрее и закончить войну. Трехсторонний формат является наиболее эффективным.

Также, по словам Зеленского, он обсудил с Келлогом вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей,международное сотрудничество на этом треке и условия, в которых находятся дети.

Глава украинского государства выразил американскому народу сочувствие в связи с убийством правого активиста Чарли Кирка и поблагодарил президента США Дональда Трампа за сочувствие и реакцию на убийство в США украинки Ирины Заруцкой, которое произошло в Северной Каролине.

«Важно, чтобы справедливость торжествовала каждый раз, когда насилие пытается одержать верх», - подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что еще одной темой стали запланированные мероприятия на время проведения 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-йорке, координация между Украиной и США и работа в рамках "коалиции решительных".

Напомним, сегодня, 11 сентября, днем спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Украину. По дороге в Украину он должен был посетить Польшу по поручению президента США Дональда Трампа. По данным CNN, когда Келлог направлялся в Польшу, страну атаковали российские дроны.

