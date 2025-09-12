Bloomberg: НАТО готовит военный ответ после вторжения дронов РФ в Польшу 2 12.09.2025, 9:29

1,204

Цель - усилить сдерживание на восточном фланге Альянса.

НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Цель - усилить сдерживание на восточном фланге Альянса.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседника, военный ответ будет координировать Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, который отвечает за планирование и проведение всех военных операций Альянса.

Как рассказал источник, сейчас командование оценивает ситуацию и определяет, какие поставки, если таковые потребуются, необходимы.

«В перспективе нам предстоит сделать еще очень многое. В настоящее время страны уже проводят усовершенствования вооружения, чтобы снизить затраты на ведение боевых действий, и мы продолжим работать над этим вместе со всеми странами Альянса», - заявил Гринкевич в четверг.

Также он сказал, что НАТО извлечет уроки и сейчас «мы узнаем о вещах», которых нужно улучшить, чтобы противостоять «ограниченным вторжениям».

Помимо «военного ответа», собеседник издания рассказал, что будет дан еще и политический ответ. Первый такой ответ был уже дан в среду, когда генсек НАТО Марк Рютте и другие лидеры стран-союзников осудили «безрассудное поведение» России.

Кроме того, источник сообщил, что хоть количество дронов, нарушивших воздушное пространство Польши было беспрецедентным, и это заставило самолеты НАТО сбивать их прямо в воздушном пространстве Альянса, однако установить намерение - сложно.

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия массированно атаковала Украину, используя дроны и ракеты разных типов. При этом около 20 российских беспилотников вторглись на территорию Польши.

