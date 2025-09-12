Освобожденные белорусские политзаключенные проводят первую пресс-конференцию в Вильнюсе 5 12.09.2025, 14:05

Сегодня в Вильнюсе проходит первая совместная пресс-конференция белорусских политзаключенных, которые вчера вышли на свободу.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию конференции.

15:22 Александр Манцевич, издатель из Молодечно: Мы остаемся политзаключенными, потому что мы не можем вернуться на Родину, домой, к своим семьям. Хочу напомнить об одном заключенном, который еще остается там: Вячеслав Орешко, 1955 года рождения, профсоюзный лидер, проходил по одному делу с Геннадием Федыничем. Он полностью потерял зрение в тюрьме. Если он сам идет по коридору, то разбивается в кровь, и он не один такой, кто потерял там здоровье. Надо помнить об этих людях и их судьбах.

15:11 Лариса Щирякова, журналистка: Дональд Трамп теперь — мой президент. Хочу также поблагодарить моих родных, невероятных белорусов — за поддержку, передачи и другую помощь. Не забуду одну передачу — два яблочка от наверное пенсионерки, у меня даже слезы навернулись на глаза. В СИЗО я изучала языки — испанский, итальянский и французский, а также психологию. Также я научила народ в отряде играть в шахматы, организовала вечер поэзии, где читала моего любимого поэта Анатолия Сыса «Гараць камяні ў маім логвішчы». Мне очень помогало пение: в камере мы это делали каждый день. Чего я не прощу этому режиму: 2 года я и так прожила в аду, под постоянной угрозой, что меня арестуют. А также не прощу им того, что они мучили моего сына: все обыски проводились при нем, когда меня посадили, они приходили к нему, проверяли компьютер, допрашивали без адвоката, заставляли быть свидетелем против меня.

15:00 Александр Ярошук, лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП): Хочу низко поклониться белорусскому народу, который давал нам силы. Мы сегодня продолжаем славную, многовековую историю нашего народа, и у меня слезы навернулись на глаза, когда я услышал сегодня «Магутны Божа» в исполнении «Вольнага хору». Твоя миссия в жизни может считаться успешно выполненной, если ты стал примером для своих детей — и я в этом убедился. Самое жесткое, жуткое ШИЗО в Беларуси находится в Шкловской зоне. Я думал, что я не переживу там первую ночь — но я ее пережил в свои 73 года, и когда пережил, понял, что никто надо мной не сможет уже взять верх. И когда я вышел, я сказал «идите вы все далеко-далеко». И начал петь. И какая была реакция охраны? А никакой — тишина. Потому что они боятся. Они охвачены страхом и только прячутся под масками. Так кто же хозяин с стране, если они прячутся? Они знают, что расплата придет. И мы туда придем — потому что мы настоящие хозяева своей любимой Беларуси, и не пожалеем для нее даже жизни.

14:53 Геннадий Федынич, председатель независимого профсоюза РЭП: Политзаключенных выделяют в отдельную группу, называют «бчбшниками», не знаю чем они руководствуются. Но могу сказать: как себя поставишь, таким и будет к тебе отношение. Заключенные, которые даже сидели по 15-20 лет , обращались ко мне по отчеству. Тюремное начальство испугалось, думая, что я могу создать там профсоюз.

Геннадий Федынич также прочитал написанное в заключении стихотворение. Он также поблагодарил Дональда Трампа, власти стран ЕС, Польшу, Литву, правозащитников и призвал действовать, пока все политзаключенные не выйдут и никто новый не сядет.

14:42 Николай Дедок, активист и блогер: Хочу поблагодарить моих друзей и соратников по анархисткому движению, а также страны Евросоюза, в особенности Литву и Польшу. Большое спасибо также Дональду Трампу, который несмотря на удаленность своей страны помнит о политзаключенных в Беларуси. Мир просто не представляет себе масштабов пыток и издевательств над людьми в Беларуси. Если бы я начал об этом рассказывать, не хватило бы трех конференций. Я провел год в штрафном изоляторе, и на моих глазах взрослые здоровые мужики буквально сходили с ума. Они просто среди ночи начинали выть и звать свою маму. Пытки — это не только физические избиения. Людей в тюрьмах Беларуси изощренно доводят до уничтожения. Я призываю мир, несмотря на войну в Украине, обратить на это внимание. Эти году войдут в историю как новые 37-е. Призываю: не останавливайтесь, там сидят люди, их надо спасти!

14:25 Сергей Спариш, активист «Народной Грамады»: Мы не знаем, что сейчас происходит с Николаем Статкевичем. Я пересекался с ним буквально сутки назад и он сказал: нация в Беларуси уже сформирована. А если есть нация — нужна борьба за государство, нужно расширять пространство свободы. И нельзя бояться выходить за красные линии. И для нации нужен лидер, а лидер не может находиться где-то в эмиграции. Поэтому Николай Статкевич остался в Беларуси. Если человек поставил себя в качестве нашего морального лидера, надо объединиться и не делить шкуру неубитого Лукашенко, а защитить нашего лидера.

14:10 В начале пресс-конференции выступила Светлана Тихановская: «Спасибо, что вы выстояли и выдержали».

Тихановская также поблагодарила президента США Дональда Трампа, Европейский союз, власти Литвы и международных правозащитников за помощь в освобождении политзаключенных. Также она подчеркнула, что это было не освобождение, а принудительная депортация из Беларуси, и все мы переживаем за судьбу Николая Статкевича, который отказался покидать Беларусь и теперь его местонахождение неизвестно.

