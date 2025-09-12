Каллас: Страны ЕС продлили санкции против Москвы
- 12.09.2025, 14:45
Также почти готов 19-й пакет новых ограничений для РФ.
Европейский Союз оставляет действительными еще на полгода санкции против России, которые были введены против страны из-за полномасштабного военного вторжения в Украину, сообщила в соцсети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
- Мы только что продлили наши санкции против России, - говорится в ее заметке.
Кроме этого, Каллас сообщила, что Евросоюз уже почти завершил работу над 19-м пакетом ограничений в отношении страны-агрессора.
По ее словам, в этом пакете были рассмотрены «дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки».
«Мы продолжим перекрывать путинской войне доступ к деньгам», - заявила Каллас.
Примечательно, что чтобы санкции против России были продлены каждые 6 месяцев, нужно, чтобы это решение поддержали все 27 стран-членов.
