закрыть
12 сентября 2025, пятница, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Каллас: Страны ЕС продлили санкции против Москвы

  • 12.09.2025, 14:45
Каллас: Страны ЕС продлили санкции против Москвы
Кая Каллас

Также почти готов 19-й пакет новых ограничений для РФ.

Европейский Союз оставляет действительными еще на полгода санкции против России, которые были введены против страны из-за полномасштабного военного вторжения в Украину, сообщила в соцсети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

- Мы только что продлили наши санкции против России, - говорится в ее заметке.

Кроме этого, Каллас сообщила, что Евросоюз уже почти завершил работу над 19-м пакетом ограничений в отношении страны-агрессора.

По ее словам, в этом пакете были рассмотрены «дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки».

«Мы продолжим перекрывать путинской войне доступ к деньгам», - заявила Каллас.

Примечательно, что чтобы санкции против России были продлены каждые 6 месяцев, нужно, чтобы это решение поддержали все 27 стран-членов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский