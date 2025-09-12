Каллас: Страны ЕС продлили санкции против Москвы 12.09.2025, 14:45

Кая Каллас

Также почти готов 19-й пакет новых ограничений для РФ.

Европейский Союз оставляет действительными еще на полгода санкции против России, которые были введены против страны из-за полномасштабного военного вторжения в Украину, сообщила в соцсети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

- Мы только что продлили наши санкции против России, - говорится в ее заметке.

Кроме этого, Каллас сообщила, что Евросоюз уже почти завершил работу над 19-м пакетом ограничений в отношении страны-агрессора.

По ее словам, в этом пакете были рассмотрены «дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки».

«Мы продолжим перекрывать путинской войне доступ к деньгам», - заявила Каллас.

Примечательно, что чтобы санкции против России были продлены каждые 6 месяцев, нужно, чтобы это решение поддержали все 27 стран-членов.

We just extended our sanctions on Russia.



At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.



We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

