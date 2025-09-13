Трамп готов ввести «серьезные» санкции против РФ

Трамп готов ввести «серьезные» санкции против РФ7
- 13.09.2025, 16:10
- 2,964
Но выдвинул условие НАТО.
Соединенные Штаты готовы ввести «серьезные» санкции против России при условии, если все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на страницу президента США Дональда Трампа в Truth Social.
«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть в РФ», - заявил Трамп.
По его словам, обязательства НАТО победить выполнялось не на 100%, а покупка российской нефти некоторыми членами Альянса является шокирующим фактом, ведь это значительно ослабляет переговорную позицию и переговорную силу в отношении России.
«НАТО должно установить тарифы от 50% до 100% для Китая, которые могут быть полностью сняты после окончания войны РФ против Украины», - добавил президент США.
Он подчеркнул, что этот шаг должен помочь в окончании войны, поскольку Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию.
«Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все жизни будут спасены. Если нет, вы просто зря тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», - подытожил Трамп.