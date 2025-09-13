закрыть
Трамп готов ввести «серьезные» санкции против РФ

7
  • 13.09.2025, 16:10
  • 2,964
Трамп готов ввести «серьезные» санкции против РФ

Но выдвинул условие НАТО.

Соединенные Штаты готовы ввести «серьезные» санкции против России при условии, если все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на страницу президента США Дональда Трампа в Truth Social.

«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть в РФ», - заявил Трамп.

По его словам, обязательства НАТО победить выполнялось не на 100%, а покупка российской нефти некоторыми членами Альянса является шокирующим фактом, ведь это значительно ослабляет переговорную позицию и переговорную силу в отношении России.

«НАТО должно установить тарифы от 50% до 100% для Китая, которые могут быть полностью сняты после окончания войны РФ против Украины», - добавил президент США.

Он подчеркнул, что этот шаг должен помочь в окончании войны, поскольку Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию.

«Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все жизни будут спасены. Если нет, вы просто зря тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», - подытожил Трамп.

