закрыть
13 сентября 2025, суббота, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Непале новым временным премьер-министром назначена бывшая главная судья

  • 13.09.2025, 16:42
В Непале новым временным премьер-министром назначена бывшая главная судья

Сушила Карки известна борьбой с коррупцией.

Бывшая главная судья Непала Сушила Карки назначена временным премьер-министром страны. Об этом сообщает 13 сентября Deutsche Welle.

Президент Рам Чандра Паудел назначил 73-летнюю Карки на данный пост, сообщил накануне пресс-секретарь главы государства.

По данным местных СМИ, она уже принесла присягу — еще вечером в пятницу, 12 сентября. Также она известна тем, что последовательно отстаивала борьбу с коррупцией во власти.

Кроме того, президент Паудел распустил парламент и назначил новые выборы на март 2026 года.

Как пишет DW, назначению Карки, которая стала первой женщиной в истории страны на этой должности, предшествовали двухдневные переговоры между президентом, командующим армией генералом Ашоком Раджом Сигделем и представителями протестующих.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский