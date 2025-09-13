В Непале новым временным премьер-министром назначена бывшая главная судья 13.09.2025, 16:42

Сушила Карки известна борьбой с коррупцией.

Бывшая главная судья Непала Сушила Карки назначена временным премьер-министром страны. Об этом сообщает 13 сентября Deutsche Welle.

Президент Рам Чандра Паудел назначил 73-летнюю Карки на данный пост, сообщил накануне пресс-секретарь главы государства.

По данным местных СМИ, она уже принесла присягу — еще вечером в пятницу, 12 сентября. Также она известна тем, что последовательно отстаивала борьбу с коррупцией во власти.

Кроме того, президент Паудел распустил парламент и назначил новые выборы на март 2026 года.

Как пишет DW, назначению Карки, которая стала первой женщиной в истории страны на этой должности, предшествовали двухдневные переговоры между президентом, командующим армией генералом Ашоком Раджом Сигделем и представителями протестующих.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com