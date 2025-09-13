В России спрос на белорусские вина вырос в 14 раз 3 13.09.2025, 19:57

Из-за санкций россияне вынуждены покупать продукты сомнительного качества.

На фоне санкций со стороны Евросоюза и ограничения поставок многих европейских вин Кремлем россияне стали больше потреблять вин, произведенных в Беларуси, сообщило российское издание «Коммерсантъ».

В январе-июле этого года в российских торговых сетях продали в 14 раз больше белорусских вин, чем раньше. Речь идет о 29 тыс. дал. А в начале 2025 года Беларусь даже оказалась в топ-10 стран по продажам игристых вин в РФ.

Впрочем, среди россиян вырос спрос на вина из других, ранее менее популярных стран-производителей.

Так, жители соседней страны купили чилийского вина 24,6 тыс. дал (рост на 214,9%), поставленного из ЮАР — на 126,8% больше - 11,7 тыс. дал. Реализация продукции из Молдовы увеличилась на 251,6% (8,8 тыс. дал), у Бразилии и Сербии объем продаж увеличился в сотни раз и достиг 4,5 тыс. дал и 1,5 тыс. дал, соответственно.

Также россияне стали чаще покупать индийское вино - его продажи выросли в 11 раз и составил 0,8 тыс. дал.

По словам вице-президента Simple Group Анатолия Корнеева, все эти страны объединяет одно - из вина продаются по самым низким ценам. «Несмотря на то, что инициатива по ограничению импорта принималась для поддержки российского вина, федеральные сети все равно смотрят по сторонам», — признался эксперт.

