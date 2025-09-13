Жизни Николая Статкевича угрожает опасность 3 13.09.2025, 19:58

7,752

Фото: charter97.org

Лидер белорусской оппозиции остался без жизненно важных лекарств.

Третьи сутки ничего неизвестно о судьбе Николая Статкевича. Лидер белорусской оппозиции отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации политзаключенных в Литву. На границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.

«В автобусе осталась его сумка с лекарствами, которые политику необходимо принимать ежедневно. На протяжении пяти лет заключения Николай Статкевич трижды переболел ковидом и перенес инфаркт. У него аритмия и серьезные проблемы с сердцем.

Уже третьи сутки о Николае Статкевиче ничего неизвестно: с границы его увезли сотрудники силовых структур. Домой он не вернулся, его супруга ничего о нем не знает», — пишет главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке».

Близкие Николая Статкевича надеются, что судьбой политика озаботятся власти США, которые ведут переговоры с режимом Лукашенко об освобождении политзаключенных.

«Будут ли они что-то предпринимать, пока неизвестно. Сегодня всем нам нужно бить в колокола, потому что жизни Николая Статкевича угрожает опасность», — пишет Наталья Радина.

