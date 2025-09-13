В Румынии истребители F-16 перехватили российский «Шахед» 13.09.2025, 20:05

1,284

В восточном регионе страны объявляли воздушную тревогу.

В приграничном регионе Румынии Тульча, граничащем с одесской областью Украины объявили воздушную тревогу, причиной которой, вероятно, стал российский шахед, пересекший украинско-румынскую границу.

Воздушные силы Румынии перехватили беспилотник в румынском национальном воздушном пространстве, сообщается на сайте Antena 3 CNN Для этого подняли два истребителя F-16. Истребители отслеживали его в 20 км юго-западнее Килия-Веке, когда он исчез с радаров.

О воздушной тревоге в Тульче сообщил румынский телеканал PRO-TV.

«В субботу днем власти направили сообщение RO-Alert для севера уезда Тулмча, предупреждая население о риске падения предметов из воздушного пространства и рекомендуя защитные меры», — говорится в публикации.

Представители Инспекции по чрезвычайным ситуациям Тульчи заявили, что тревога, вероятно, продлится 90 минут. Также там заявили, что территория Румынии не является объектом атак со стороны Российской Федерации.

«В то же время, мы просим граждан строго соблюдать меры безопасности, переданных румынскими властями, внимательно читать сообщения, полученные через систему RO-Alert, избегать паники и сообщать по единому номеру экстренной помощи 112 о любой ситуации, которая угрожает их безопасности, или если им нужна помощь», — добавили румынские спасатели.

