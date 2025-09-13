Андрей Войнич: Режим освободил нас из-за страха 13.09.2025, 20:51

1,030

Выход на свободу для политзаключенных стал полной неожиданностью.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич, освобожденный властями 11 сентября, поделился с сайтом Charter97.org первыми впечатлениями после выхода на свободу. Сейчас экс-политзаключенный находится в Литве, куда был принудительно депортирован вместе с другими бывшими узниками совести:

— Очень ждал, что нас освободят. Ведь было постоянное психологическое давление, какая-то травля, буллинг все время. Было достаточно тяжело, и, конечно же, мы ждали этого освобождения. Несмотря на то, что мы ждали этого освобождения, оно стало неожиданностью.

Понимание, что нас сейчас освободят, пришло в самый последний момент, когда мы уже пересекли границу и увидели людей, которые нас встречают. Первые впечатления — все-таки благодарность. Благодарность людям, которые за нас переживали, которые нам помогали, которые делали все для того, чтобы мы оказались на свободе. Это и простые люди, друзья, знакомые, родственники, это дипломаты и правозащитники, журналисты и многие-многие другие. Просто хотелось этих людей обнимать и выразить благодарность.

— Почему вас освободили, как вы думаете?

— Я думаю, что нас освободили из страха, у меня почему-то такое ощущение. Власти боялись того, что и так уже патовая ситуация ухудшится. Режим испугался людей и мнения общественности.

— Какие планы на будущее?

— Пока что отдохнуть от всего этого маразма, который мы пережили. Затем — включиться в нормальную человеческую свободную жизнь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com