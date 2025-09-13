Андрей Войнич: Режим освободил нас из-за страха
- 13.09.2025, 20:51
- 1,030
Выход на свободу для политзаключенных стал полной неожиданностью.
Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич, освобожденный властями 11 сентября, поделился с сайтом Charter97.org первыми впечатлениями после выхода на свободу. Сейчас экс-политзаключенный находится в Литве, куда был принудительно депортирован вместе с другими бывшими узниками совести:
— Очень ждал, что нас освободят. Ведь было постоянное психологическое давление, какая-то травля, буллинг все время. Было достаточно тяжело, и, конечно же, мы ждали этого освобождения. Несмотря на то, что мы ждали этого освобождения, оно стало неожиданностью.
Понимание, что нас сейчас освободят, пришло в самый последний момент, когда мы уже пересекли границу и увидели людей, которые нас встречают. Первые впечатления — все-таки благодарность. Благодарность людям, которые за нас переживали, которые нам помогали, которые делали все для того, чтобы мы оказались на свободе. Это и простые люди, друзья, знакомые, родственники, это дипломаты и правозащитники, журналисты и многие-многие другие. Просто хотелось этих людей обнимать и выразить благодарность.
— Почему вас освободили, как вы думаете?
— Я думаю, что нас освободили из страха, у меня почему-то такое ощущение. Власти боялись того, что и так уже патовая ситуация ухудшится. Режим испугался людей и мнения общественности.
— Какие планы на будущее?
— Пока что отдохнуть от всего этого маразма, который мы пережили. Затем — включиться в нормальную человеческую свободную жизнь.