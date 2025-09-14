Российские НПЗ «падают» под ударами дронов один за другим

Российские НПЗ «падают» под ударами дронов один за другим3
- 14.09.2025, 13:09
Сколько объектов было поражено за последний месяц.
Силы беспилотных систем совместно с другими составляющими сил обороны Украины продолжают наносить удары по нефтепромышленной инфраструктуре врага. В течение месяца на территории РФ было атаковано почти три десятка НПЗ и других объектов, связанных с энергетическим сектором.
Некоторые объекты в течение месяца были атакованы повторно. Об этом в Telegram заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Результаты ударов по НПЗ
В течение всего августа и до начала сентября на территории России Силы беспилотных систем совместно с другими структурами атаковали несколько десятков нефтеперерабатывающих заводов.
Стоит отметить, что взрывы гремели как на НПЗ, которые расположены вблизи линии боевого столкновения, так и на объектах, расположенных в более чем 1000 км от границы с Украиной.
Уничтожать нефтепромышленную инфраструктуру врага Силам беспилотных систем помогало Главное управление разведки, Служба безопасности Украины, Силы специальных операций и другие компоненты сил обороны Украины.
Перечень атакованных НПЗ
2 августа
Новокуйбышевский НПЗ – г. Новокуйбышевск, Самарская обл.
Рязанский НПЗ – г. Рязань, Рязанская обл.
3 августа
База ГСМ АЭ «Сочи» – г. Сочи, Краснодарский край.
7 августа
Афипский НПЗ – станица Афипская, Краснодарский край.
8 августа
База ГСМ «Эртан» – Краснодарский край.
10 августа
Саратовский НПЗ – г. Саратов, Саратовская обл.
12 августа
НПЗ «Унеча Транснефть-Дружба» – г. Унеча, Брянская обл.
14 августа
Волгоградский НПЗ – г. Волгоград, Волгоградская обл.
15 августа
Сызранский НПЗ – г. Сызрань, Самарская обл.
16 августа
«Невинномысский азот» – г. Невинномысск, Ставропольский край.
18 августа
НПС «Никольское-Транснефть» – г. Никольское, Воронежская обл.
19 августа
Повторный удар по Волгоградскому НПЗ –г. Волгоград, Волгоградская обл.
20 августа
Новошахтинский НПЗ – г. Новошахтинск, Ростовская обл.
21 августа
НПС «Унеча Транснефть-Дружба» (повторно) – г. Унеча, Брянская обл.
22 августа
Албашнефть НПЗ – с. Албаши, Ульяновская обл.
24 августа
Сызранский НПЗ (повторно) – г. Сызрань, Самарская обл.
28 августа
Куйбышевский НПЗ – г. Самара, Самарская обл.
Афипский НПЗ (повторно) – станица Афипская, Краснодарский край.
30 августа
Краснодарский НПЗ – г. Краснодар, Краснодарский край
Сызранский НПЗ (повторно) – г. Сызрань, Самарская обл.
5 сентября
Рязанский НПЗ (повторный удар) – г. Рязань, Рязанская обл.
Луганская нефтебаза – Луганск, Луганская область
7 сентября
Ильский НПЗ – с. Ильск Краснодарский край
НПС «Унеча Транснефть-Дружба» (повторно) – г. Унеча, Брянская обл.
13 сентября
Ново-Уфимский НПЗ – г. Уфа
14 сентября
Киришский НПЗ – Ленинградская область.