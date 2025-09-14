Российские НПЗ «падают» под ударами дронов один за другим 3 14.09.2025, 13:09

1,072

Сколько объектов было поражено за последний месяц.

Силы беспилотных систем совместно с другими составляющими сил обороны Украины продолжают наносить удары по нефтепромышленной инфраструктуре врага. В течение месяца на территории РФ было атаковано почти три десятка НПЗ и других объектов, связанных с энергетическим сектором.

Некоторые объекты в течение месяца были атакованы повторно. Об этом в Telegram заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Результаты ударов по НПЗ

В течение всего августа и до начала сентября на территории России Силы беспилотных систем совместно с другими структурами атаковали несколько десятков нефтеперерабатывающих заводов.

Стоит отметить, что взрывы гремели как на НПЗ, которые расположены вблизи линии боевого столкновения, так и на объектах, расположенных в более чем 1000 км от границы с Украиной.

Уничтожать нефтепромышленную инфраструктуру врага Силам беспилотных систем помогало Главное управление разведки, Служба безопасности Украины, Силы специальных операций и другие компоненты сил обороны Украины.

Перечень атакованных НПЗ

2 августа

Новокуйбышевский НПЗ – г. Новокуйбышевск, Самарская обл.

Рязанский НПЗ – г. Рязань, Рязанская обл.

3 августа

База ГСМ АЭ «Сочи» – г. Сочи, Краснодарский край.

7 августа

Афипский НПЗ – станица Афипская, Краснодарский край.

8 августа

База ГСМ «Эртан» – Краснодарский край.

10 августа

Саратовский НПЗ – г. Саратов, Саратовская обл.

12 августа

НПЗ «Унеча Транснефть-Дружба» – г. Унеча, Брянская обл.

14 августа

Волгоградский НПЗ – г. Волгоград, Волгоградская обл.

15 августа

Сызранский НПЗ – г. Сызрань, Самарская обл.

16 августа

«Невинномысский азот» – г. Невинномысск, Ставропольский край.

18 августа

НПС «Никольское-Транснефть» – г. Никольское, Воронежская обл.

19 августа

Повторный удар по Волгоградскому НПЗ –г. Волгоград, Волгоградская обл.

20 августа

Новошахтинский НПЗ – г. Новошахтинск, Ростовская обл.

21 августа

НПС «Унеча Транснефть-Дружба» (повторно) – г. Унеча, Брянская обл.

22 августа

Албашнефть НПЗ – с. Албаши, Ульяновская обл.

24 августа

Сызранский НПЗ (повторно) – г. Сызрань, Самарская обл.

28 августа

Куйбышевский НПЗ – г. Самара, Самарская обл.

Афипский НПЗ (повторно) – станица Афипская, Краснодарский край.

30 августа

Краснодарский НПЗ – г. Краснодар, Краснодарский край

Сызранский НПЗ (повторно) – г. Сызрань, Самарская обл.

5 сентября

Рязанский НПЗ (повторный удар) – г. Рязань, Рязанская обл.

Луганская нефтебаза – Луганск, Луганская область

7 сентября

Ильский НПЗ – с. Ильск Краснодарский край

НПС «Унеча Транснефть-Дружба» (повторно) – г. Унеча, Брянская обл.

13 сентября

Ново-Уфимский НПЗ – г. Уфа

14 сентября

Киришский НПЗ – Ленинградская область.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com