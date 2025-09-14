Движение поездов Москва-Белгород оказалось парализовано 14.09.2025, 17:23

Из-за диверсии на железной дороге под Орлом.

Главное управление разведки (ГУР) и Силы спецопераций (ССО) Украины взяли на себя ответственность за атаки на железнодорожные объекты в Орловской и Ленинградской областях 13 и 14 сентября, сообщил источник в ГУР «Украинской правде».

По утверждению собеседника, в ходе первой операции на ж/д-перегоне Малоархангельск — Глазуновка под Орлом из-за «неудачного разминирования» взрывчатки погибли два сотрудника инженерного расчета Росгвардии, еще одному оторвало ноги. По данным местных властей, позже он также скончался. «В результате взрыва остановилось железнодорожное сообщение федерального значения, задерживались более 15 поездов в обоих направлениях», — заявили в ГУР, отметив, что целью операции был вывод из строя российской железной дороги по направлению Орел — Курск. По данным ФПК, всего задержали по меньшей мере 17 составов.

Пассажиры задержанных поездов пожаловались на многочасовой простой в душных вагонах и отсутствие поддержки со стороны РЖД, которые в свою очередь заявили, что «сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, пишут белгородские издания. По данным «Пепла», все поезда в/из Белгорода, расписание которых было нарушено в результате взрыва и оперативных действий в районе ЧП в Орловской области, задержались более чем на 4 часа. Вопреки заявлениям РЖД многие пассажиры сообщали, что им не предоставили еду и воду, не реагировали на просьбы и не предоставляли никакой информации о движении поездов, при этом в вагонах было жарко.

Так, пассажиры поезда № 76 Белгород — Москва рассказали, что они ехали в поезде более 12 часов, причем им запретили сойти в Старом Осколе, где поезд простоял долгое время. В некоторых вагонах людям не дают еду и питье, а в других — предоставляют лапшу быстрого приготовления и галеты. «Друзья, если вы видите в каналах или на тв, что застрявших в поездах из Курска и Белгорода в связи в терактом в Орле снабдили водой и питанием — это все пи***ж. Пожалуйста, распространите это хоть куда-нибудь, я и остальные люди в поезде сходим с ума», — рассказал один из пассажиров задержавшегося состава. У многих пострадавших не ловит интернет, добавляет «Пепел». По данным других пассажиров, ряд поездов задержался не больше чем на час.

