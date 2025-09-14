закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 21:56
Россияне бегут из Белгорода

  • 14.09.2025, 21:38
  • 1,206
Россияне бегут из Белгорода

На город постоянно падают обломки сбитых дронов.

На Белгород, по сообщениям российских пропагандистов, за три дня налетели более 250 беспилотников. Улицы пустеют, жители массово вывозят детей, а над головой — постоянные взрывы и стрельба.

Z-пропагандистка Марина Ахмедова признала: город выглядит опустевшим. После утренних атак многие белгородцы выехали, пишет «Диалог».

«Прямо чувствуется, как БПЛА рвутся к центру города, к администрации», — жалуется она.

По ее словам, атаки не прекращаются ни днем, ни ночью: дроны сменяются ракетами, всё сопровождается взрывами и автоматной стрельбой.

Российские блогеры признают: жизнь в Белгороде превратилась в кошмар. По улицам гулять небезопасно, вокруг постоянно падают обломки сбитых дронов. Люди впервые на собственной земле прочувствовали то, что уже несколько лет переживает Украина.

