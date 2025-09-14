Россияне бегут из Белгорода 4 14.09.2025, 21:38

1,206

На город постоянно падают обломки сбитых дронов.

На Белгород, по сообщениям российских пропагандистов, за три дня налетели более 250 беспилотников. Улицы пустеют, жители массово вывозят детей, а над головой — постоянные взрывы и стрельба.

Z-пропагандистка Марина Ахмедова признала: город выглядит опустевшим. После утренних атак многие белгородцы выехали, пишет «Диалог».

«Прямо чувствуется, как БПЛА рвутся к центру города, к администрации», — жалуется она.

По ее словам, атаки не прекращаются ни днем, ни ночью: дроны сменяются ракетами, всё сопровождается взрывами и автоматной стрельбой.

Российские блогеры признают: жизнь в Белгороде превратилась в кошмар. По улицам гулять небезопасно, вокруг постоянно падают обломки сбитых дронов. Люди впервые на собственной земле прочувствовали то, что уже несколько лет переживает Украина.

