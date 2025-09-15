Песков ответил на заявление Трампа 15.09.2025, 14:23

2,392

Дмитрий Песков

Встреча Путина и Зеленского не планируется.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что никаких продвижений к трехсторонним переговорам лидеров Украины, США и России пока нет. Об этом он заявил на брифинге в понедельник, 15 сентября, сообщает BBC.

«Нет, пока никаких подвижек нет», — ответил Песков пропагандистам на вопрос о договоренностей относительно трехсторонней встречи.

Спикер Кремля также повторил лживые нарративы о «готовности» Москвы к урегулированию «украинского кризиса» (так страна-агрессор называет полномасштабное вторжение в Украину) политико-дипломатическим путем.

14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что из-за ненависти Зеленского и Путина друг к другу он будет вынужден лично взять на себя роль посредника в переговорах.

«Они ненавидят друг друга настолько, что не могут дышать. Поэтому мне придется вмешаться», — сказал президент США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com