США и Китай достигли договоренности по TikTok 15.09.2025, 21:54

Судьбу соцсети обсудили лично Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

США и Китай заявили о достижении рамочного соглашения о передаче социальной сети TikTok под контроль американской стороны. Соглашение будет подтверждено в ходе пятничного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет Reuters.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, крайний срок работы приложения в США — 17 сентября — побудил Китай пойти на сделку. По его словам, этот срок может быть продлен на 90 дней для ее завершения.

Бессент отметил, что соцсеть сохранит культурные аспекты TikTok, которые волнуют китайскую сторону. «Их интересует китайская специфика приложения... Нас не волнует китайская специфика. Нас волнует национальная безопасность», — заявил Бессент журналистам после завершения двухдневных переговоров в Мадриде.

Ранее президент США Дональд Трамп написал у себя на странице в социальной сети Truth Social, что крупная торговая встреча в Европе между США и Китаем прошла «очень хорошо». «Была достигнута договоренность по поводу «определенной» компании, которую молодежь нашей страны очень хотела спасти. Они будут очень довольны! В пятницу я буду разговаривать с председателем Си [Цзиньпином]. Наши отношения остаются очень крепкими!» — написал республиканец.

Американские власти продолжительное время пытались запретить TikTok в стране из-за принадлежности китайской компании. Вашингтон хочет, чтобы ByteDance продала подразделение в США американским собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в Штатах угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует. При этом китайские власти сочли запрет соцсети в США предпочтительнее принудительной продажи бизнеса.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп потребовал от ByteDance продать американские активы TikTok. В противном случае сервис должен был быть заблокирован в США. TikTok ограничил доступ для американских пользователей и был удален из магазинов приложений.

В апреле срок работы TikTok в США был продлен еще на 75 дней для завершения сделки с ByteDance. Однако сделка по продаже американских активов была приостановлена после того, как Китай не дал одобрение на ее завершение. 19 июня президент Трамп снова подписал указ, продлевающий срок работы TikTok в США — на этот раз до 17 сентября 2025 года.

В июле Reuters сообщил, что TikTok запустит отдельное приложение для американских пользователей, которое должно будет работать на основе независимого алгоритма и системы данных. Но позднее TikTok опроверг информацию о создании отдельного американского приложения.

