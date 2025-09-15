«Белавиа» объявила скидки на три туристических маршрута
Акция будет действовать 10 дней.
Авиакомпания «Белавиа» объявила акцию, которая будет действовать 10 дней — с 15 по 24 сентября. В это время можно купить авиабилеты со скидкой до 50% по трем туристическим маршрутам. Пока что в список вошли только три направления, но в компании обещают расширить его в ближайшие дни.
Сейчас билеты по акционным тарифам туда и обратно предлагают в следующие города:
Дели (Индия) — от 1294 рублей;
Урумчи (Китай) — от 926 рублей;
Санкт-Петербург (Россия) — от 337 рублей из Минска, от 308 рублей из Бреста, от 300 рублей из Гомеля.
Купить билеты можно на официальном сайте «Белавиа», в кассах или через агентов. Но есть ряд ограничений:
скидка распространяется только на тариф, но не на налоги и сборы;
детские скидки к таким билетам не применяются;
билеты по акции невозможно вернуть или обменять;
количество мест по промотарифам ограничено.
Акционные билеты можно бронировать только в одну сторону, но действуют они на полеты до 25 октября.
В компании предупредили, что во время таких акций сайт может работать с перебоями из-за большого количества желающих. Поэтому при покупке билетов пассажирам советуют быть терпеливыми.