16 сентября 2025, вторник, 10:34
Президент Польши призвал НАТО сделать все, чтобы быть готовым к войне

  • 16.09.2025, 9:50
Президент Польши призвал НАТО сделать все, чтобы быть готовым к войне

Потому что только это даст нам мир.

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО сделать все, чтобы «быть готовым к войне».

«Мы должны сделать все, чтобы быть готовыми к войне. Потому что только это даст нам мир», — сказал он в интервью немецкому таблоиду Bild.

Навроцкий отметил, что не имеет никаких сомнений, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября «была управляема непосредственно из Москвы».

В то же время президент Польши предполагает, что «таких атак на территорию НАТО больше не будет». Он также считает, что Альянс «будет лучше подготовлен».

Навроцкий поддерживает требование президента США Дональда Трампа о том, что все страны НАТО должны прекратить импорт российской нефти.

«Все страны, которые стремятся к миру и свободе, должны отказаться от субсидирования Российской Федерации. Бизнес с Россией только поощряет Москву. И тогда может произойти то, что произошло в Украине», — пояснил польский президент.

Он подчеркнул, что только санкции и Трамп могут оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина.

«Он (Трамп — ред.) единственный лидер свободного мира, который может вести такие переговоры. Европа должна поддержать его в этих усилиях», — добавил Навроцкий.

