Президент Польши говорил с главой китайской дипломатии о Беларуси
- 16.09.2025, 10:41
Варшава просит Пекин надавить на Лукашенко?
Глава МИД КНР Ван И встретился. с президентом Польши Каролем Навроцким. По сообщению руководителя внешнеполитического бюро польского президента Марцина Пшыдача, среди прочего речь шла о ситуации безопасности в регионе Центральной Европы в контексте Беларуси.
Как сообщалось, на прошедшей накануне встрече с участием глав МИД среди прочего обсуждалось закрытие Польшей границы с Беларусью.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вроньски после польско-китайских переговоров заявил, что правительство Польши в своей деятельности руководствуется соображениями государственной безопасности, а не торговыми выгодами.
Напомним, Польша полностью закрыла границу с Беларусью, включая железнодорожное сообщение, в полночь 12 сентября. Премьер-министр страны Дональд Туск объяснил это решение растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси и совместными военными учениями «Запад-2025».