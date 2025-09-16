ФИФА меняет календарь игр сборных 16.09.2025, 16:08

Под это подпадает и Беларусь.

Международная федерация футбола объявила о корректировке календаря матчей национальных команд.

Это следует из официального пресс-релиза, размещенного на сайте организации.

Начиная с 2026 года, сентябрьская и октябрьская паузы будут объединены в один продолжительный перерыв.

Теперь осенью предусмотрено не три окна для матчей сборных, а два.

Вместо отдельных пауз в сентябре и октябре будет единый 16-дневный интервал – с 21 сентября по 6 октября.

В этот период команды смогут провести до четырех игр.

Ноябрьский международный перерыв сохранен и пройдет с 9 по 17 ноября, когда каждая сборная сможет сыграть по два матча.

Новое расписание утверждено до 2030 года.

Сборная Беларуси неудачно стартовала в отборе к ЧМ

Национальная сборная Беларуси в сентябре 2025 года начала свой путь в квалификации к чемпионату мира – 2026.

Беларусь играет в группе С вместе с Данией, Грецией и Шотландией.

В первом туре, 5 сентября, команда потерпела крупное поражение в гостях от греков – 1:5.

Спустя три дня, 8 сентября, белорусы номинально принимали Шотландию, но матч проходил в венгерском Залаэгерсеге.

В этой встрече сборная снова уступила – 0:2.

После двух туров Беларусь занимает последнее место в группе, не имея очков.

