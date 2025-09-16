ФИФА меняет календарь игр сборных
Под это подпадает и Беларусь.
Международная федерация футбола объявила о корректировке календаря матчей национальных команд.
Это следует из официального пресс-релиза, размещенного на сайте организации.
Начиная с 2026 года, сентябрьская и октябрьская паузы будут объединены в один продолжительный перерыв.
Теперь осенью предусмотрено не три окна для матчей сборных, а два.
Вместо отдельных пауз в сентябре и октябре будет единый 16-дневный интервал – с 21 сентября по 6 октября.
В этот период команды смогут провести до четырех игр.
Ноябрьский международный перерыв сохранен и пройдет с 9 по 17 ноября, когда каждая сборная сможет сыграть по два матча.
Новое расписание утверждено до 2030 года.
Сборная Беларуси неудачно стартовала в отборе к ЧМ
Национальная сборная Беларуси в сентябре 2025 года начала свой путь в квалификации к чемпионату мира – 2026.
Беларусь играет в группе С вместе с Данией, Грецией и Шотландией.
В первом туре, 5 сентября, команда потерпела крупное поражение в гостях от греков – 1:5.
Спустя три дня, 8 сентября, белорусы номинально принимали Шотландию, но матч проходил в венгерском Залаэгерсеге.
В этой встрече сборная снова уступила – 0:2.
После двух туров Беларусь занимает последнее место в группе, не имея очков.