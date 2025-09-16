закрыть
16 сентября 2025, вторник
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?

  • Наталья Радина
  • 16.09.2025, 20:56
  • 1,192
Лидер оппозиции показал белорусам, что есть ценности важнее жизни.

Зачем Николай Статкевич это сделал? Почему отказался выезжать из Беларуси в Литву и предпочел вернуться в тюрьму, но не покинуть родину? Об этом меня который день спрашивают многие друзья, знакомые, журналисты в интервью. И я неизменно отвечаю одно: он не мог поступить иначе.

У меня вообще не возникло этого вопроса «зачем?», когда я увидела Николая Статкевича, сидящим на границе и требующим впустить его обратно в Беларусь. Потому что давно знаю Николая и его готовность идти до конца, жертвуя свободой и жизнью. Он готов в одиночку сразиться с превосходящим по силам злом, умереть в тюрьме, но показать белорусам, что есть ценности важнее жизни. И они действительно есть: это свобода, правда, честь, Родина, Бог.

И если вы не можете даже понять Николая Статкевича, то это тревожный звонок в первую очередь для вас.

Наталья Радина, «Фейсбук»

