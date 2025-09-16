В Беларуси хотят освободить уклонистов от «уголовки» 16.09.2025, 21:56

Но есть условие.

Законопроект «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности» был принят во втором чтении «палатой представителей», сообщает БелТА.

Поправки предусматривают возможность освобождения от «уголовки» за уклонение от воинской обязанности.

Но для этого человек должен добровольно заявить органу, ведущему уголовный процесс, о готовности исправиться: встать на учет, пройти мероприятия по призыву или явиться на сборы.

Чтобы эта норма стала возможной, предлагают также внести изменения в закон о воинской обязанности и воинской службе.

Так, в нем хотят закрепить допустимость призыва на службу граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении подобных преступлений, в случае их добровольного согласия исполнить воинский долг.

Теперь, после того как проект закона приняли депутаты, его должен рассмотреть и одобрить «совет республики».

Напомним, с сентября по ноябрь в Беларуси идет осенний призыв на срочную военную службу и службу в резерве. Он касается мужчин от 18 лет, не имеющих права на отсрочку.

