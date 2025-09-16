закрыть
16 сентября 2025, вторник
Под окнами многоэтажки в Борисове нашли тело подростка

  • 16.09.2025, 22:11
Под окнами многоэтажки в Борисове нашли тело подростка
иллюстративное фото

Следователи рассказали подробности.

С крыши многоэтажного дома в Борисове 15 сентября упал подросток. Он погиб, сообщила «Мінская праўда» со ссылкой на Следственный комитет.

Подросток учился в восьмом классе одной из местных гимназий. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

— В рамках проверки по факту гибели несовершеннолетнего проводится комплекс следственных действий. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы, изучаются материалы из учебного учреждения. Следствие будет объективным и всесторонним, — сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что «в школах региона усиливаются меры по психологической поддержке учащихся».

