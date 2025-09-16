Под окнами многоэтажки в Борисове нашли тело подростка

Под окнами многоэтажки в Борисове нашли тело подростка2
- 16.09.2025, 22:11
- 2,440
Следователи рассказали подробности.
С крыши многоэтажного дома в Борисове 15 сентября упал подросток. Он погиб, сообщила «Мінская праўда» со ссылкой на Следственный комитет.
Подросток учился в восьмом классе одной из местных гимназий. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
— В рамках проверки по факту гибели несовершеннолетнего проводится комплекс следственных действий. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы, изучаются материалы из учебного учреждения. Следствие будет объективным и всесторонним, — сообщили в Следственном комитете.
В ведомстве добавили, что «в школах региона усиливаются меры по психологической поддержке учащихся».