Эпический герой 4 Андрей Санников

17.09.2025, 10:25

7,044

Николай Статкевич

Николай Статкевич просто пошел домой.

То, что сделал Николай Статкевич, оказалось не по силам ни одному из лидеров или активистов оппозиции за последние 35 лет.

Есть смелые люди, есть честные, есть националисты, есть бойцы, но нет ни одного эпического героя, который бы на века обеспечил и свое, и наше место в преданиях о битвах богов с демонами.

Нужно хотя бы немного представлять себе тот ад, в который вернулся Николай ради нас, отвергнув сытую и спокойную свободу, которая была на расстоянии вытянутой руки. Сделай шаг в другую сторону — и ты окажешься в комфорте, которого так жаждет измученное тело.

А он пошел домой, просто домой.

И этот путь домой куда сильнее всех пафосных слов: Родина, Отчизна, Отечество.

«Я иду домой», — сказал нам Николай. — «В мой дом и в ваш дом.

Хотите — требуйте моей свободы, не хотите — молчите, но это молчание будет вас убивать.

Теперь я — ваше испытание на любовь к Родине, к дому.

Хотя я ничего и не требую. Вы все взрослые люди, решайте сами.

А я просто вдохнул на нейтралке воздух надежды — и пошел к себе.

В Беларусь».

Андрей Санников, «Фейсбук»

