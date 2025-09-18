Meta представила умные очки с дисплеем и браслетом-контроллером 18.09.2025, 11:36

иллюстративное фото

Цена новинки — $799.

Meta представила первые потребительские умные очки с встроенным дисплеем. Презентация прошла на ежегодной конференции Connect в штаб-квартире компании в Менло-Парке, Калифорния, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Генеральный директор компании Марк Цукерберг назвал очки «идеальной формой для персонального суперинтеллекта», позволяющей пользоваться ИИ без отрыва от реальности. В правой линзе устройства встроен мини-дисплей, на который выводятся уведомления. В комплект также входит браслет-контроллер, реагирующий на жесты для управления звонками и сообщениями. Цена новинки — $799, продажи стартуют 30 сентября.

Meta также показала спортивные очки Oakley Vanguard стоимостью $499. Они интегрируются с фитнес-платформами Garmin и Strava и работают до девяти часов без подзарядки. Кроме того, обновлена линейка Ray-Ban без дисплея: новая модель получила улучшенную камеру и увеличенное время работы, ее цена составит $379.

Хотя аналитики не ожидают массового спроса на Ray-Ban Display, они считают запуск шагом к запланированному на 2027 год проекту очков Orion. По прогнозам, поставки AR/VR-гарнитур и умных очков в мире в 2025 году вырастут на 39,2% и достигнут 14,3 млн единиц, при этом Meta сохранит ведущие позиции.

Несмотря на технические сбои во время демонстрации, Цукерберг заявил, что устройства предлагают «отличное соотношение цены и технологичности». Однако эксперты отмечают, что для массового успеха ПО должно догнать железо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com