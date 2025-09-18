«Закрытие границы перечеркнуло сказку Лукашенко» 2 18.09.2025, 15:33

Даже Китаю будет сложно убедить Польшу открыть границу.

Закрытая польско-белорусская граница стала одним из главных вопросов в переговорах главы МИД Польши Радослава Сикорского с его китайским коллегой Ван И. Китай пообещал «откровенный разговор» с Лукашенко, однако Варшава настаивает: без прекращения гибридных атак, обеспечения безопасности границы и освобождения политзаключенных границу открывать нельзя.

Насколько фактор китайского транзита через Беларусь может стать стимулом для давления Пекина на Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— Лукашенко годами продавал Китаю сказку о «новом шелковом пути» через Беларусь, позиционируя себя как «ворота в Европу». Но закрытие польско-белорусской границы фактически перечеркнуло эти планы. Ключевой узел — терминал в Малашевичах — парализован, а альтернативные маршруты через Украину или Литву сейчас нереальны.

Для Пекина это сигнал: белорусский транзит ненадежен, слишком зависим от политического кризиса и решений Москвы. Поэтому «откровенный разговор» с Лукашенко — скорее демонстрация недовольства. Китай заинтересован в сохранении доступа к европейским рынкам, и именно это может стать фактором давления на Минск. Но стоит понимать: реальное влияние Пекина ограничено, ведь Лукашенко фактически загнан в полную зависимость от Кремля.

Кроме того, сам режим усложняет ситуацию — когда в Минске вместо поиска компромиссов звучат лишь антизападные лозунги вроде «Польша — враг», доверие со стороны Варшавы становится нулевым. Даже Китаю будет трудно убедить Польшу восстановить транзит в таких условиях.

— Что конкретно подразумевает польская сторона под «безопасностью границы»? Какие условия Варшава считает необходимыми для ее открытия?

— Польша четко формулирует: вопрос границы — это не про торговлю, а про безопасность. Варшава напоминает о провокациях Минска и деструктивных действиях Москвы, в частности о нарушениях воздушного пространства российскими беспилотниками.

«Безопасность» в польском понимании означает несколько вещей:

• прекращение гибридных атак через искусственно организованное миграционное давление;

• отсутствие военных провокаций и угроз для территории Польши;

• снижение риторики враждебности, которая подпитывает конфликт.

Сикорский прямо сказал: пока через границу «бродят ватаги псевдобеженцев, подгоняемые Лукашенко», об открытии переходов не может быть и речи. То есть ключевое условие — гарантия, что граница больше не будет использоваться как инструмент шантажа.

Польша признает, что удержание границы закрытой дорого обходится самой Варшаве, но подчеркивает: безопасность важнее любых экономических потерь.

— Можно ли ожидать, что вопрос освобождения политзаключенных будет поднят в диалоге при участии Китая?

— Да, этот вопрос уже встроен в требования Варшавы: кроме обеспечения безопасности и прекращения гибридных атак, среди условий открытия границы прямо названо освобождение политзаключенных. То есть Польша настаивает, что без гуманитарного измерения договоренностей быть не может.

Для Китая тема прав человека традиционно не является приоритетной. Но если Пекин действительно хочет играть роль посредника в диалоге между Минском и Западом, он не сможет полностью игнорировать эти требования. Наиболее вероятно, что Китай использует вопрос политзаключенных как элемент «пакета условий», чтобы демонстрировать ЕС, что он слышит европейские ожидания.

В то же время рассчитывать, что именно Пекин станет реальным адвокатом белорусских политзаключенных, было бы наивно. Этот вопрос будет звучать, он будет на столе в любых переговорах, но давление на Лукашенко в этой сфере все же останется прерогативой ЕС и Польши.

