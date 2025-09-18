Парадокс оптимизма Билла Гейтса 18.09.2025, 17:34

Миллиардер уверен, что мир в долгосрочной перспективе становится лучше.

За последние 25 лет основатель Microsoft Билл Гейтс и его благотворительный фонд оказали огромное влияние на мировое здравоохранение. Несмотря на глобальные кризисы — от рецессии до пандемии COVID-19 и войны в Украине — миллиардер неизменно сохраняет оптимизм, утверждая, что мир в долгосрочной перспективе становится лучше, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

В 2025 году его взгляды оказались под давлением. Администрация президента США Дональда Трампа сократила финансирование международной помощи, закрыла USAID, вывела США из ВОЗ и урезала поддержку программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом. По оценкам экспертов, это может привести к сотням тысяч дополнительных смертей ежегодно.

Тем не менее Гейтс продолжает настаивать на своей позиции. В колонке для TIME он написал: «Ситуация может казаться мрачной, но два факта верны одновременно: здоровье детей в мире ухудшается сильнее, чем думают, и в то же время долгосрочные перспективы лучше, чем можно представить».

Гейтс объявил о планах закрыть фонд к 2045 году, пояснив, что хочет сосредоточиться на максимальном эффекте в ближайшие 20 лет, а не на создании «вечного института». По его словам, сейчас приоритет — искоренить полиомиелит и малярию, что позволит сэкономить миллиарды в будущем.

Филантроп ведет переговоры с Трампом, убеждая его ограничиться минимальными сокращениями. Он уверен, что даже при уменьшенном бюджете грамотное использование средств и инновации, включая ИИ, помогут сохранить миллионы жизней.

Гейтс подчеркивает, что принцип помощи самым уязвимым остается универсальной моральной нормой. «Мир богаче, чем когда-либо. И если хотя бы 1% бюджета пойдет на поддержку беднейших, мы сможем продолжить чудо снижения детской смертности», — заявил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com