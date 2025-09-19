Ученые обнаружили следы производства нестандартного металла

Ученые обнаружили следы производства нестандартного металла1
- 19.09.2025, 20:02
- 2,876
До сих пор этого не находили.
Новое исследование представило первые доказательства преднамеренного производства арсеновой бронзы в Древнем Египте, которое датируется периодом Среднего Царства (около 2000-1650 гг. до н. э.). Результаты показывают, кто был вовлечен в этот процесс и какие техники использовали.
Исследовательская группа определила шпейзу — побочный продукт сплава, богатый мышьяком, железом и свинцом — как сознательно добавленный реагент в процессе производства, пишет Heritage Daily (перевод - «Фокус»).
Это поставило под сомнение старые теории, которые предполагали, что арсеновая (мышьяковая) медь в Египте появилась случайно. По словам доктора Мартина Одлера из Ньюкаслского университета, «это открытие радикально меняет наше представление о египетской металлургии, демонстрируя, что технологические инновации были уже хорошо развиты в начале второго тысячелетия до нашей эры».
С практической точки зрения, исследование показывает, что египетские металлурги применяли контролируемые методы для повышения уровня мышьяка в бронзовых сплавах, улучшая их прочность и долговечность.
Инг Кмошек из Чешской академии наук объяснил, что «использование шпейзы свидетельствует о гораздо более глубоком понимании процессов производства сплавов, чем ранее считалось у древних египетских мастеров».
Эти результаты были получены в результате передовых лабораторных анализов раскопанных останков, проведенных в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом в Каире, Французским институтом восточной археологии и Центром исследований пустыни.
Значение открытия выходит за пределы технологии, указывая на связи с обменом ресурсами и торговлей. Материал мог происходить из месторождений арсенопирита в Восточной пустыне, что свидетельствует о его закупке египтянами или обмене с населением пустыни.
Это открытие также затрудняет интерпретацию исследований изотопов свинца, поскольку свинец в составе шпейзы может изменять показатели, используемые для отслеживания происхождения меди.
Исследование не только демонстрирует роль Египта в развитии ранней металлургии, но и открывает новые возможности для исследований в сфере закупки ресурсов, инноваций и торговли в Древнем Ближнем Востоке.