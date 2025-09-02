Что россияне думают о достижениях Путина

Что россияне думают о достижениях Путина3
Соцопрос показал неприятную для Кремля правду.
За последние 10-15 лет под руководством Путина у России не было достижений, которые бы запомнились большинству граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Только 42% респондентов смогли назвать конкретные успехи страны. 51% затруднились ответить, еще 7% заявили, что никаких поводов для гордости не увидели, пишет The Moscow Times.
Аннексию Крыма среди «значимых достижений и успехов» указали всего 6% опрошенных, еще суммарно 3% считают таковыми войну с Украиной («СВО»), решение Путина присоединить захваченные территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и «защиту Донбасса». 8% россиян обратили внимание на развитие промышленности с импортозамещением. Еще столько же назвали поводом для гордости производство оружия и то, что в стране «поняли армию».
Также 7% граждан считают, что Россия добилась достижений в науке, а 5% — в медицине. Остальные ответы на открытый вопрос набрали менее 5%. Например, 3% респондентов назвали успешной внешнюю политику, отметив, что Россию «начали бояться». И только 2% увидели повышение уровня жизни в стране.