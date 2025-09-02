закрыть
МАГАТЭ нашло следы урана в Сирии

1
  • 2.09.2025, 13:04
МАГАТЭ нашло следы урана в Сирии
Фото: naviny.by

У Асада мог быть секретный ядерный реактор.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) нашло следы урана в Сирии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет организации для стран – членов ООН.

Вероятные остатки радиоактивного вещества были в здании, которое в 2007 году разбомбили силы обороны Израиля. Тогда власти страны во главе с теперь свергнутым Башаром аль-Асадом называли объект в Дейр-эз-Зоре, где находилось здание, обычной военной базой.

МАГАТЭ в 2011 году пришло к выводу, что это здание «с большой вероятностью» было тайно построенным реактором, о котором Дамаск не сообщил инспекторам агентства.

В отчете говорится, что на месте обнаружено «значительное количество частиц природного урана» в образцах, взятых в одном из трех мест. Анализ этих частиц показал, что уран имеет антропогенное происхождение, то есть был получен в результате химической обработки, сказано в документе. Термин «природный» означает, что уран не был обогащен, отмечает Reuters.

Нынешняя власть Сирии заявила, что у нее нет объяснений происхождению частиц урана. В то же время новое правительство в июне разрешило МАГАТЭ снова посетить объект, чтобы отобрать новые образцы, говорится в сообщении.

