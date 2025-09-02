Вратарь Доннарумма перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» 2.09.2025, 14:41

Джанлуиджи Доннарумма

Фото: Euromag

Голкипер будет играть за англичан до 2030 года.

«Манчестер Сити» объявил о переходе итальянского вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

26‑летний голкипер подписал контракт с английским клубом до лета 2030 года.

— Подписание контракта с «Манчестер Сити» — это особенный момент для меня, которым я горжусь. Я присоединяюсь к команде, в которой собраны таланты мирового уровня, а руководит ею один из величайших тренеров в истории футбола — Хосеп Гвардиола. Это клуб, в который хотел бы попасть каждый футболист мира, — сказал Доннарумма.

Итальянец ранее выступал за «Милан» и «ПСЖ». В составе французского клуба Доннарумма стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным Суперкубка Франции, победителем Лиги чемпионов. Также он является чемпионом Европы‑2020. В 2021 году Доннарумма получил трофей имени Льва Яшина как лучший вратарь года.

