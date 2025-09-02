Ученые: Население Новой Зеландии всего за ночь выросло с 5 миллионов до 695 миллиардов 1 2.09.2025, 16:25

1,930

Как это возможно.

В понедельник, 1 сентября, утром новозеландцев ждал небольшой сюрприз: в трех городах были установлены рекламные щиты, сообщающие, что население страны на самом деле составляет не 5 миллионов, а 695 миллиардов. Это больше, чем общее количество людей, населяющих Землю, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Как население Зеландии выросло всего за одну ночь?

Как оказалось, данные на рекламных щитах не являются ошибочными, однако эта оценка включает в себя не только людей, живущих в Новой Зеландии, но также является поверхностным подсчетом всех живых существ в стране. Эта оценка, как известно, была проведена Департаментом охраны природы (DOC).

По словам директора Департамента охраны природы Пенни Нельсон, число в 695 миллиардов было получено в результате экспериментов с некоторыми наборами данных и попытки оценить численность всех живых существ, в том числе птиц, рыб, растений и деревьев. Однако в этой статистике не учтены все слизни и насекомые – ученые попросту не смогли сосчитать их.

Если бы ученые включили в оценку насекомых, предполагается, что число населения Новой Зеландии было бы ошеломляющим. Для сравнения, считается, что в Новой Зеландии обитает около 20 000 видов насекомых и они, как считается, составляют значительную часть популяции. Например, в исследовании 2023 года ученые пришли к выводу, что общий вес всех наземных насекомых и членистоногих составляет около 1 миллиарда тонн – это более чем вдвое превышает вес человечества.

Дело не в подсчете населения

Однако исследователи отмечают, что исследование вовсе не предполагало точный подсчет. Основной идеей кампании было привлечение внимания людей к тому, насколько многое поставлено на карту, когда речь идет о состоянии природы Новой Зеландии.

По словам Нельсен, 89% новозеландцев, согласно опросам, считают, что местная природа находится в "хорошем состоянии", но на самом деле это не так. Данные указывают на то, что здесь осталось всего 238 какапо, менее 40 тара ити (новозеландских крачек-белохвостов) и 4000 местных видов, находящихся под угрозой исчезновения. В общей сложности 63% новозеландских экосистем находятся на грани исчезновения.

Новый подсчет «населения страны» является частью кампании Департамента охраны природы Always Be Naturing, призванной рассказать о происходящем. Нельсен отмечает, что таким образом они с коллегами хотели привлечь внимание населения к ситуации с экосистемами Новой Зеландии.

