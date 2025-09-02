закрыть
2 сентября 2025, вторник, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Население Новой Зеландии всего за ночь выросло с 5 миллионов до 695 миллиардов

1
  • 2.09.2025, 16:25
  • 1,930
Ученые: Население Новой Зеландии всего за ночь выросло с 5 миллионов до 695 миллиардов

Как это возможно.

В понедельник, 1 сентября, утром новозеландцев ждал небольшой сюрприз: в трех городах были установлены рекламные щиты, сообщающие, что население страны на самом деле составляет не 5 миллионов, а 695 миллиардов. Это больше, чем общее количество людей, населяющих Землю, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Как население Зеландии выросло всего за одну ночь?

Как оказалось, данные на рекламных щитах не являются ошибочными, однако эта оценка включает в себя не только людей, живущих в Новой Зеландии, но также является поверхностным подсчетом всех живых существ в стране. Эта оценка, как известно, была проведена Департаментом охраны природы (DOC).

По словам директора Департамента охраны природы Пенни Нельсон, число в 695 миллиардов было получено в результате экспериментов с некоторыми наборами данных и попытки оценить численность всех живых существ, в том числе птиц, рыб, растений и деревьев. Однако в этой статистике не учтены все слизни и насекомые – ученые попросту не смогли сосчитать их.

Если бы ученые включили в оценку насекомых, предполагается, что число населения Новой Зеландии было бы ошеломляющим. Для сравнения, считается, что в Новой Зеландии обитает около 20 000 видов насекомых и они, как считается, составляют значительную часть популяции. Например, в исследовании 2023 года ученые пришли к выводу, что общий вес всех наземных насекомых и членистоногих составляет около 1 миллиарда тонн – это более чем вдвое превышает вес человечества.

Дело не в подсчете населения

Однако исследователи отмечают, что исследование вовсе не предполагало точный подсчет. Основной идеей кампании было привлечение внимания людей к тому, насколько многое поставлено на карту, когда речь идет о состоянии природы Новой Зеландии.

По словам Нельсен, 89% новозеландцев, согласно опросам, считают, что местная природа находится в "хорошем состоянии", но на самом деле это не так. Данные указывают на то, что здесь осталось всего 238 какапо, менее 40 тара ити (новозеландских крачек-белохвостов) и 4000 местных видов, находящихся под угрозой исчезновения. В общей сложности 63% новозеландских экосистем находятся на грани исчезновения.

Новый подсчет «населения страны» является частью кампании Департамента охраны природы Always Be Naturing, призванной рассказать о происходящем. Нельсен отмечает, что таким образом они с коллегами хотели привлечь внимание населения к ситуации с экосистемами Новой Зеландии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов