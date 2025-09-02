закрыть
2 сентября 2025, вторник, 17:00
Британия готовит новые санкции против РФ

  • 2.09.2025, 16:53
Британия готовит новые санкции против РФ

Глава МИД Дэвид Лемми пообещал их объявить «в самое ближайшее время».

Министр иностранных дел Великобритании Девид Лемми заявил, что дополнительные санкции против России будут объявлены «в самое ближайшее время».

Об этом сообщает SkyNews.

Глава МИД Соединенного Королевства непрямо ответил на вопрос о том, будут ли санкции направлены против конкретных лиц, зарабатывающих на российской нефти.

Лемми отметил, что правительство Великобритании уже многое сделало, в частности снизило ценовой потолок на нефть, что, по его мнению, было необходимо.

Министр также заявил, что Британия принимала участие в «крупнейшем пакете санкций в мире против военной машины Путина».

«Я не могу комментировать дальнейшие санкции трибуны, но очень скоро вы увидите объявление», - подытожил глава МИД.

