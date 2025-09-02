Известный рэпер спрогнозировал победителя US Open, рискнув крупной суммой
- 2.09.2025, 22:17
Дрейк поставил 300 тысяч долларов.
Канадский рэпер Дрейк сделал ставку на победу Янника Синнера на US Open 2025.
На то, что итальянец завоюет трофей, Дрейк поставил 300 тысяч долларов, сообщает The Tennis Letter.
Если прогноз окажется точным, музыкант получит 507 тысяч долларов, то есть, 207 тысяч чистыми.
Drake just placed a $300K bet on Jannik Sinner to win the US Open pic.twitter.com/NNOC5sJ9zo— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2025