закрыть
2 сентября 2025, вторник, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известный рэпер спрогнозировал победителя US Open, рискнув крупной суммой

  • 2.09.2025, 22:17
Известный рэпер спрогнозировал победителя US Open, рискнув крупной суммой
Дрейк

Дрейк поставил 300 тысяч долларов.

Канадский рэпер Дрейк сделал ставку на победу Янника Синнера на US Open 2025.

На то, что итальянец завоюет трофей, Дрейк поставил 300 тысяч долларов, сообщает The Tennis Letter.

Если прогноз окажется точным, музыкант получит 507 тысяч долларов, то есть, 207 тысяч чистыми.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов