Трамп впервые появился на публике после слухов о смерти
- 2.09.2025, 22:22
Президент США пообщался с журналистами в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп впервые за несколько дней с момента распространения слухов о его здоровье пообщался с журналистами в Белом доме. Трансляцию ведет Белый дом.
В конце августа в соцсети Х распространился тег «Trump is dead», собравший десятки тысяч публикаций. Слухи о здровье Трампа усилились после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности занять пост главы США, если с республиканцем что-то случится.