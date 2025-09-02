закрыть
2 сентября 2025, вторник
Трамп впервые появился на публике после слухов о смерти

  • 2.09.2025, 22:22
  • 1,120
Трамп впервые появился на публике после слухов о смерти
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США пообщался с журналистами в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп впервые за несколько дней с момента распространения слухов о его здоровье пообщался с журналистами в Белом доме. Трансляцию ведет Белый дом.

В конце августа в соцсети Х распространился тег «Trump is dead», собравший десятки тысяч публикаций. Слухи о здровье Трампа усилились после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности занять пост главы США, если с республиканцем что-то случится.

