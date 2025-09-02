Трамп впервые появился на публике после слухов о смерти 4 2.09.2025, 22:22

1,120

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США пообщался с журналистами в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп впервые за несколько дней с момента распространения слухов о его здоровье пообщался с журналистами в Белом доме. Трансляцию ведет Белый дом.

В конце августа в соцсети Х распространился тег «Trump is dead», собравший десятки тысяч публикаций. Слухи о здровье Трампа усилились после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности занять пост главы США, если с республиканцем что-то случится.

