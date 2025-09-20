Последний секрет царицы: ученые наткнулись на след Клеопатры 1 20.09.2025, 11:26

Археологи обнаружили затонувший порт возле Александрии.

Археологи сообщили о находке затонувшего порта неподалеку от руин Тапосирис-Магна, что может стать ключом к раскрытию одной из величайших тайн истории - места захоронения Клеопатры и ее возлюбленного Марка Антония, пишет Daily Mail.

Порт, расположенный примерно в 3 км от побережья Александрии на глубине около 12 метров, был когда-то соединен с храмом Осириса в Тапосирис-Магна, что означает «большая гробница Осириса». Исследователи считают, что это место могло играть ключевую роль в захоронении последней царицы Египта.

Новую структуру обнаружила археолог Кэтлин Мартинес в сотрудничестве с легендарным подводным исследователем Бобом Баллардом, известным открытием «Титаника». Среди остатков - колонны, полированные каменные полы и многочисленные амфоры, которые указывают на оживленную древнюю морскую деятельность.

Поиски, которые продолжаются более 20 лет

Мартинес изучает Тапосирис-Магна с 2005 года и не раз находила доказательства, указывающие на возможное место гробницы. В 2022 году ее команда открыла 1200-метровый тоннель, вырубленный в скале под храмом, где нашли керамику времен Птолемеев. Тоннель направляется непосредственно в сторону ныне затонувшего порта, что может свидетельствовать о существовании скрытой сети.

«Никто не может мне сказать, что Клеопатры нет в Тапосирис-Магна», - отметила исследовательница в комментарии для National Geographic.

Легенда о царице

Клеопатра VII, последняя правительница Птолемеевского Египта, управляла страной с 51 до н. э. до своей смерти в 30 году до н. э. после поражения от Рима. Она вошла в историю как союзница и возлюбленная Юлия Цезаря и Марка Антония, с которым, по преданию, была похоронена вместе после их двойного самоубийства.

Исследователи считают, что царица могла намеренно выбрать Тапосирис-Магна как место вечного упокоения, связывая себя и Антония с мифом об Исиде и Осирисе.

Открытие станет центральной темой документальной ленты «Последний секрет Клеопатры», премьера которой состоится 25 сентября на National Geographic. На следующий день фильм появится на Disney+ и Hulu.

