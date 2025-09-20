закрыть
20 сентября 2025, суббота, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Последний секрет царицы: ученые наткнулись на след Клеопатры

1
  • 20.09.2025, 11:26
  • 1,168
Последний секрет царицы: ученые наткнулись на след Клеопатры

Археологи обнаружили затонувший порт возле Александрии.

Археологи сообщили о находке затонувшего порта неподалеку от руин Тапосирис-Магна, что может стать ключом к раскрытию одной из величайших тайн истории - места захоронения Клеопатры и ее возлюбленного Марка Антония, пишет Daily Mail.

Порт, расположенный примерно в 3 км от побережья Александрии на глубине около 12 метров, был когда-то соединен с храмом Осириса в Тапосирис-Магна, что означает «большая гробница Осириса». Исследователи считают, что это место могло играть ключевую роль в захоронении последней царицы Египта.

Новую структуру обнаружила археолог Кэтлин Мартинес в сотрудничестве с легендарным подводным исследователем Бобом Баллардом, известным открытием «Титаника». Среди остатков - колонны, полированные каменные полы и многочисленные амфоры, которые указывают на оживленную древнюю морскую деятельность.

Поиски, которые продолжаются более 20 лет

Мартинес изучает Тапосирис-Магна с 2005 года и не раз находила доказательства, указывающие на возможное место гробницы. В 2022 году ее команда открыла 1200-метровый тоннель, вырубленный в скале под храмом, где нашли керамику времен Птолемеев. Тоннель направляется непосредственно в сторону ныне затонувшего порта, что может свидетельствовать о существовании скрытой сети.

«Никто не может мне сказать, что Клеопатры нет в Тапосирис-Магна», - отметила исследовательница в комментарии для National Geographic.

Легенда о царице

Клеопатра VII, последняя правительница Птолемеевского Египта, управляла страной с 51 до н. э. до своей смерти в 30 году до н. э. после поражения от Рима. Она вошла в историю как союзница и возлюбленная Юлия Цезаря и Марка Антония, с которым, по преданию, была похоронена вместе после их двойного самоубийства.

Исследователи считают, что царица могла намеренно выбрать Тапосирис-Магна как место вечного упокоения, связывая себя и Антония с мифом об Исиде и Осирисе.

Открытие станет центральной темой документальной ленты «Последний секрет Клеопатры», премьера которой состоится 25 сентября на National Geographic. На следующий день фильм появится на Disney+ и Hulu.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин