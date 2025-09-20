NYT: Маск полностью посвятил себя ИИ 1 20.09.2025, 13:11

Илон Маск

Миллиардер стремится повторить успех OpenAI.

С момента ухода из Вашингтона миллиардер Илон Маск почти полностью посвятил себя развитию своей компании по искусственному интеллекту xAI. Стартап, основанный в 2023 году, стремится догнать лидеров отрасли, включая OpenAI, и уже оценён в $120 млрд, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

На недавней встрече с сотрудниками Маск заявил, что цель xAI — создавать «максимально правдивые» системы, а также анонсировал планы запуска конкурента Microsoft с ироничным названием Macrohard. «Мы единственная компания, чья миссия — правда», — подчеркнул предприниматель, отметив риски, связанные с принуждением ИИ к искажению фактов.

Летом Маск проводил большую часть времени в офисах xAI в Пало-Альто, часто работая сутками напролёт и даже ночуя на месте. Под его руководством компания активно набирает инженеров и одновременно переживает отток исследователей, недовольных смещением акцента с науки на продукты, призванные привлечь внимание — например, чат-бота Grok, склонного к провокационным ответам, и виртуальных «романтических» ИИ-компаньонов.

Несмотря на проблемы, Grok уже достиг 64 млн ежемесячных пользователей, хотя уступает ChatGPT с его 700 млн еженедельных. Маск рассчитывает, что развитие технологий поможет увеличить доходы соцсети X до $10 млрд в год.

Компания также тратит миллиарды на инфраструктуру: в Теннесси открыт один из крупнейших в мире дата-центров на базе 100 тыс. чипов Nvidia. При этом финансирование частично оформлено как долг, что усиливает финансовое давление.

Маск связывает будущее xAI с другими своими проектами — от Tesla до робота Optimus, который, по его словам, способен «производить больше товаров и услуг, чем вся мировая экономика».

