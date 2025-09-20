Одно из предприятий Гомеля отправило работников в отпуск без оплаты 20.09.2025, 17:31

Причина - серьезные финансовые трудности.

Сотрудников гомельского Строительного треста № 14 отправили на 10 дней «за свой счет», пишет «Флагшток». По данным на прошлый год, там работало более 300 человек.

По информации издания, причина — серьезные финансовые трудности на предприятии. В коллективе обсуждают возможность банкротства. В таком случае компанию может ожидать многолетняя санация.

В последние годы трест избавлялся от филиалов и распродавал имущество. Финансовые проблемы ударили и по строительству социальных объектов, которые должны были стать «показательными».

В прошлом году стройтрест получил выручку за поставку товаров и услуг почти на 22,9 млн рублей. При этом по итогам года имел чистый убыток (доходы за вычетом расходов и налогов) на сумму 13,7 млн рублей, следует из данных финансовой отчетности предприятия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com