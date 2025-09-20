Одно из предприятий Гомеля отправило работников в отпуск без оплаты
- 20.09.2025, 17:31
Причина - серьезные финансовые трудности.
Сотрудников гомельского Строительного треста № 14 отправили на 10 дней «за свой счет», пишет «Флагшток». По данным на прошлый год, там работало более 300 человек.
По информации издания, причина — серьезные финансовые трудности на предприятии. В коллективе обсуждают возможность банкротства. В таком случае компанию может ожидать многолетняя санация.
В последние годы трест избавлялся от филиалов и распродавал имущество. Финансовые проблемы ударили и по строительству социальных объектов, которые должны были стать «показательными».
В прошлом году стройтрест получил выручку за поставку товаров и услуг почти на 22,9 млн рублей. При этом по итогам года имел чистый убыток (доходы за вычетом расходов и налогов) на сумму 13,7 млн рублей, следует из данных финансовой отчетности предприятия.