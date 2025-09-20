закрыть
В Беларуси разрешат бесплатно ездить на общественном транспорте

  • 20.09.2025, 20:32
В Беларуси разрешат бесплатно ездить на общественном транспорте

Но лишь один день и при условии.

В понедельник, 22 сентября, во многих городах водители автомобилей смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно, сообщает пресс-служба Минприроды.

22 сентября в областных центрах и 33 райцентрах владельцы машин смогут бесплатно воспользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями и метро. Условие одно — оставить автомобиль дома и предъявить водителю общественного транспорта удостоверение вместе с техпаспортом.

По данным прошлых лет, только в минском метро в этот день бесплатно проезжали около 12 тысяч человек. В прошлом году сообщалось, что в целом в стране во время акции выбросы сокращаются на 100−200 тонн.

