В Беларуси разрешат бесплатно ездить на общественном транспорте

В Беларуси разрешат бесплатно ездить на общественном транспорте1
- 20.09.2025, 20:32
Но лишь один день и при условии.
В понедельник, 22 сентября, во многих городах водители автомобилей смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно, сообщает пресс-служба Минприроды.
22 сентября в областных центрах и 33 райцентрах владельцы машин смогут бесплатно воспользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями и метро. Условие одно — оставить автомобиль дома и предъявить водителю общественного транспорта удостоверение вместе с техпаспортом.
По данным прошлых лет, только в минском метро в этот день бесплатно проезжали около 12 тысяч человек. В прошлом году сообщалось, что в целом в стране во время акции выбросы сокращаются на 100−200 тонн.