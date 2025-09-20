В Сеть попала интересная детская головоломка 4 20.09.2025, 21:39

Попробуйте найти закономерность.

На первый взгляд кажется, что перед вами детская головоломка, но стоит начать — и вы понимаете, что закономерность не так очевидна. Многие уверенные в своей эрудиции взрослые останавливаются на полпути, не сумев найти правильный ответ. А те, кто всё же справляется, испытывают настоящее чувство победы над самим собой, отмечает «Вокруг света».

Такой тест проверяет не столько знания, сколько способность мыслить быстро и гибко. Он возвращает нас в детство, когда любое решение воспринималось как открытие. И именно эта детская способность удивляться помогает дойти до правильного ответа.

Попробуйте пройти испытание — и узнайте, насколько вы эрудированны на самом деле. Ведь только самые наблюдательные и сообразительные найдут здесь закономерность.

