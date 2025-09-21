«Талибан» резко отклонил ультиматум Трампа 3 21.09.2025, 14:45

Президент США требует авиабазу Баграм.

Талибан резко отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа вернуть под американский контроль авиабазу Баграм, которая сейчас находится под властью афганского режима, пишет Bloomberg.

«Афганистан полностью независим, им руководит собственный народ и не зависит ни от одного иностранного государства. Мы не боимся ни одного хулигана или агрессора», - заявил начальник штаба Вооруженных сил Фасихуддин Фитрат во время выступления в Кабуле, которое транслировалось по государственному телевидению.

Что предшествовало

В Truth Social Трамп пригрозил Афганистану «ПОГАНЫМИ ВЕЩАМИ», если его требование не будет выполнено. Ранее во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером он подчеркнул, что США стремятся вернуть стратегическую базу Баграм.

