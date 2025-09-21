закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Талибан» резко отклонил ультиматум Трампа

3
  • 21.09.2025, 14:45
  • 2,122
«Талибан» резко отклонил ультиматум Трампа

Президент США требует авиабазу Баграм.

Талибан резко отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа вернуть под американский контроль авиабазу Баграм, которая сейчас находится под властью афганского режима, пишет Bloomberg.

«Афганистан полностью независим, им руководит собственный народ и не зависит ни от одного иностранного государства. Мы не боимся ни одного хулигана или агрессора», - заявил начальник штаба Вооруженных сил Фасихуддин Фитрат во время выступления в Кабуле, которое транслировалось по государственному телевидению.

Что предшествовало

В Truth Social Трамп пригрозил Афганистану «ПОГАНЫМИ ВЕЩАМИ», если его требование не будет выполнено. Ранее во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером он подчеркнул, что США стремятся вернуть стратегическую базу Баграм.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин