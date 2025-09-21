В Беларуси ввели новые правила для лечения в санаториях 21.09.2025, 15:16

Стало известно, как теперь будут «отбирать» пациентов.

Порядок медицинского отбора, показания и противопоказания для лечения в санаториях пересмотрел Минздрав, пишет Pravo.by.

Была утверждена соответствующая инструкция.

Чтобы попасть на лечение в белорусские здравницы, нужно совпадение всех трех условий:

наличие медпоказаний для лечения в санаторно-курортных организациях

отсутствие противопоказаний

соответствие медицинских показаний профилю санаторно-курортной организации.

«Такой отбор осуществляет лечащий врач государственной организации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), работы (военной службы, службы, учебы) пациента», – уточнили в сообщении на Национальном правовом интернет-портале.

Учитывая все эти критерии, врач выдает медицинскую справку о состоянии здоровья. Она должна подтвердить, что гражданину можно и нужно отправиться в здравницу.

Справка носит информационный характер. Ее нужно представить «по месту получения путевки на соответствующее лечение». Не позднее чем за десять дней до начала действия путевки нужно снова прийти к врачу для медобследования. После чего пациенту выдается выписка из медицинских документов.

Организации здравоохранения в свою очередь должны обеспечивать учет пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и контроль полноты обследования перед направлением граждан, включая детей, в санатории и качество оформления медицинской документации.

