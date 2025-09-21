Трамп назвал имена участников сделки по TikTok 3 21.09.2025, 20:39

1,502

В их числе богатейшие люди в мире.

Президент США Дональд Трамп озвучил имена некоторых инвесторов, которые участвуют в сделке по TikTok. В их числе сооснователь Oracle и богатейший человек в мире Ларри Эллисон, глава компании Dell Майкл Делл и основатель медиахолдинга 21st Century Fox Лахлан Мердок.

Имена участников сделки Дональд Трамп назвал в интервью Fox News. Ожидается, что видохостинг TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, будет выделен в отдельное подразделение под контролем американских владельцев.

В 2024 году экс-президент США Джо Байден подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok. В случае отказа в заключении сделки с американской стороной соцсети грозила блокировка на территории США. В сентябре 2025-го Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили сделку, после чего господин Трамп продлил отсрочку блокировки платформы до 16 декабря.

