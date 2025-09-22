закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 9:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны накрыли «дачу ФСБ» в Крыму

  • 22.09.2025, 8:16
  • 4,890
Дроны накрыли «дачу ФСБ» в Крыму

Там были «важные гости».

Во временно оккупированном Крыму атакована так называемая «дача ФСБ». В воскресенье вечером взрывы прогремели в районе санатория «Форос», который связывают с российскими спецслужбами, в частности там несколько раз отдыхал кремлевский диктатор Владимир Путин, передает «Диалог».

Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке беспилотников и сообщают, что в результате ударов могут быть убитые и раненые.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщает о якобы сбитых украинских БПЛА над Черным морем и непосредственно Крымским полуостровом.

Возвращаясь к «Форосу» и атаки на этот объект, есть один важный нюанс. По информации росСМИ, в воскресенье в ресторане данного санатория должно было пройти некое закрытое мероприятие, а на сайте заведения было указано, что 21 сентября ресторан закрыт на «спецобслуживание».

В свою очередь, Telegram-канал «Крымский ветер» пишет со ссылкой на свой источник, что в воскресенье «в санатории находились очень важные гости». Прилет по этому объекту был в 19:30.

Между тем Telegram-канал CyberBoroshno публикует фото пожара из соседнего с Форосом поселка Санаторное.

В Генштабе ВСУ и ГРУ пока не делали заявлений о происходящем в Крыму.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин