Дроны накрыли «дачу ФСБ» в Крыму 22.09.2025, 8:16

4,890

Там были «важные гости».

Во временно оккупированном Крыму атакована так называемая «дача ФСБ». В воскресенье вечером взрывы прогремели в районе санатория «Форос», который связывают с российскими спецслужбами, в частности там несколько раз отдыхал кремлевский диктатор Владимир Путин, передает «Диалог».

Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке беспилотников и сообщают, что в результате ударов могут быть убитые и раненые.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщает о якобы сбитых украинских БПЛА над Черным морем и непосредственно Крымским полуостровом.

Возвращаясь к «Форосу» и атаки на этот объект, есть один важный нюанс. По информации росСМИ, в воскресенье в ресторане данного санатория должно было пройти некое закрытое мероприятие, а на сайте заведения было указано, что 21 сентября ресторан закрыт на «спецобслуживание».

В свою очередь, Telegram-канал «Крымский ветер» пишет со ссылкой на свой источник, что в воскресенье «в санатории находились очень важные гости». Прилет по этому объекту был в 19:30.

Между тем Telegram-канал CyberBoroshno публикует фото пожара из соседнего с Форосом поселка Санаторное.

В Генштабе ВСУ и ГРУ пока не делали заявлений о происходящем в Крыму.

