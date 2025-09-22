Дроны накрыли «дачу ФСБ» в Крыму
- 22.09.2025, 8:16
- 4,890
Там были «важные гости».
Во временно оккупированном Крыму атакована так называемая «дача ФСБ». В воскресенье вечером взрывы прогремели в районе санатория «Форос», который связывают с российскими спецслужбами, в частности там несколько раз отдыхал кремлевский диктатор Владимир Путин, передает «Диалог».
Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке беспилотников и сообщают, что в результате ударов могут быть убитые и раненые.
Минобороны РФ, в свою очередь, сообщает о якобы сбитых украинских БПЛА над Черным морем и непосредственно Крымским полуостровом.
Возвращаясь к «Форосу» и атаки на этот объект, есть один важный нюанс. По информации росСМИ, в воскресенье в ресторане данного санатория должно было пройти некое закрытое мероприятие, а на сайте заведения было указано, что 21 сентября ресторан закрыт на «спецобслуживание».
В свою очередь, Telegram-канал «Крымский ветер» пишет со ссылкой на свой источник, что в воскресенье «в санатории находились очень важные гости». Прилет по этому объекту был в 19:30.
Между тем Telegram-канал CyberBoroshno публикует фото пожара из соседнего с Форосом поселка Санаторное.
В Генштабе ВСУ и ГРУ пока не делали заявлений о происходящем в Крыму.